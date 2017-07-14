ФСБ затримала за розголошення держтаємниці директора підприємства, яке поставило турбіни Siemens в Крим

Генерального директора російського підприємства "Силові машини" Романа Філіппова затримали в Санкт-Петербурзі співробітники Федеральної служби безпеки РФ.

Про це повідомила "Фонтанка" з посиланням на неназвані джерела.

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Відзначається, що приводом "для інтересу правоохоронних органів до топ-менеджеру" стало підозру у розголошенні держтаємниці.

В управлінні ФСБ у Петербурзі і Ленінградській області заявили, що 13 липня коментарів з цього питання не буде. Прес-служба "Силових машин" не відповіла на запит видання.

Інформація про затримання Філіппова надійшла на тлі скандалу навколо постачання турбін марки Siemens в окупований РФ Крим.

Турбіни SGT5-2000E виробляються петербурзькою компанією "Сіменс Технології Газових Турбін" (СТГТ) – спільному підприємством Siemens і ВАТ "Силові машини".