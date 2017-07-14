Siemens думає про відхід з Росії після скандалу з поставками турбін до Криму - ЗМІ

Після того, як в окупованому Криму всупереч волі концерну Siemens опинилися дві вироблені ним турбіни, керівництво підприємства обмірковує можливість відмови від своїх активів у Росії.

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Про це повідомив німецький тижневик Wirtschaftswoche з посиланням на джерела в Siemens, передає «Німецька хвиля».

Голова концерну Джо Кезер, судячи з усього, розглядає не лише можливість виходу з Siemens Gas Turbines Technologies - спільного підприємства з російськими "Силовими машинами", яке здійснило збірку турбін, але й розрив з російською компанією "Інтеравтоматика". "Робоча група зараз розглядає всі", - зазначили співрозмовники Wirtschaftswoche.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Інтеравтоматика" переобладнала турбіни Siemens так, що їх вже неможливо ідентифікувати як виготовлені німецьким концерном. У Siemens, однак, заперечують це.

Санкції, введені Євросоюзом проти Росії в 2014 році через анексію Криму, забороняють європейським компаніям вести бізнес з цим регіоном.

Нагадаємо, агентство Рейтер з посиланням на джерела раніше повідомило, що, незважаючи на санкції Євросоюзу, Росія поставила в Крим турбіни Siemens для електростанцій, а одним із підрядників, які займаються їх установкою, є компанія "Інтеравтоматика", в якій Siemens володіє 45,7%. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що турбіни для Криму зроблені в Росії з вітчизняних компонентів. "Дочка" "Ростеху" — "Технопромекспорт", яка будує ТЕС в Криму, повідомила, що купила чотири комплекти турбін для Криму на вторинному ринку.

Проте пізніше Siemens заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспорту" для ТЕС в Тамані, були переміщені в Крим. Siemens ініціює кримінальне розслідування і подав позови про повернення турбін в Тамань і припинення допоставок в Крим.