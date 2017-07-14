На Львівському бронетанковому заводі збудують 20 нових "Дозорів"
Завод отримає гроші на танки, пожежні машини, бронемашини "Дозори".
На Львівському бронетанковому заводі буде побудовано 20 бронемашин «Дозор». Про це у своєму Twitter написав прес-секретар президента В’ячеслав Цеголко.
На Львівському бронетанковому буде побудовано 20 нових дозорів.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 14, 2017
На ці цілі, згідно із повідомленням самого президента Петра Порошенка у Twitter має бути виділено майже мільярд гривень.
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«920 млн. гривень має отримати Львівський бронетанковий завод. Гроші будуть спрямовані на танки, пожежні машини, бронемашини "Дозори", - написав глава держави.
920 млн. гривень має отримати Львівський бронетанковий завод. Гроші будуть спрямовані на танки, пожежні машини, бронемашини "Дозори"— Петро Порошенко (@poroshenko) July 14, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, наразі Петро Порошенко перебуває із робочим візитом у Львівській області.
Сьогодні він також побував у Тернопільській області.