На Львівському бронетанковому заводі збудують 20 нових "Дозорів"

На Львівському бронетанковому заводі буде побудовано 20 бронемашин «Дозор». Про це у своєму Twitter написав прес-секретар президента В’ячеслав Цеголко.

На Львівському бронетанковому буде побудовано 20 нових дозорів. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 14, 2017

На ці цілі, згідно із повідомленням самого президента Петра Порошенка у Twitter має бути виділено майже мільярд гривень.

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«920 млн. гривень має отримати Львівський бронетанковий завод. Гроші будуть спрямовані на танки, пожежні машини, бронемашини "Дозори", - написав глава держави.

920 млн. гривень має отримати Львівський бронетанковий завод. Гроші будуть спрямовані на танки, пожежні машини, бронемашини "Дозори" — Петро Порошенко (@poroshenko) July 14, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, наразі Петро Порошенко перебуває із робочим візитом у Львівській області.

Сьогодні він також побував у Тернопільській області.