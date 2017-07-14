Порошенко: цьогоріч ЗСУ отримають 72 модернізованих танки Т-72

Президент Петро Порошенко заявляє, що цього року до Збройних сил України (ЗСУ) мають бути поставлені 72 модернізованих танки Т-72.

Читайте такожЗСУ, Нацгвардія і ДПС будуть посилені технікою від харківського оборонпрому - АваковЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на Львівському бронетанковому заводі.

«За моїм дорученням 72 модернізованих танки Т-72 цього року мають надійти до лав Збройних Сил», - заявив він.