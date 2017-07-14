Порошенко: цьогоріч ЗСУ отримають 72 модернізованих танки Т-72
17:12, 14 липня 2017Промисловість
996
Порошенко доручив цьогоріч поставити ЗСУ модернізовані танки.
ЗСУ отримають модернізовані танки \ twitter.com/STsegolko
Президент Петро Порошенко заявляє, що цього року до Збройних сил України (ЗСУ) мають бути поставлені 72 модернізованих танки Т-72.
Читайте такожЗСУ, Нацгвардія і ДПС будуть посилені технікою від харківського оборонпрому - АваковЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на Львівському бронетанковому заводі.
«За моїм дорученням 72 модернізованих танки Т-72 цього року мають надійти до лав Збройних Сил», - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter