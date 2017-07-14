Апеляційний суд не дозволив стягнути з "Укргазвидобування" 231 мільйон гривень

Київський апеляційний господарський суд скасував постанову Господарського суду Києва про стягнення з найбільшої в Україні державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» 231,6 млн грн на користь компанії «Арабський енергетичний альянс», повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

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«Апеляційним судом скасовано незаконну постанову Господарського суду міста Києва, чим попереджено безпідставне стягнення коштів з «Укргазвидобування», яке має стратегічне значення для економіки і безпеки держави із забезпечення функціонування ринку природного газу для потреб населення», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що Київський апеляційний суд розглянув справу за апеляційною скаргою «Укргазвидобування» на рішення Господарського суду міста Києва про зміну способу і порядку виконання рішення цього суду про зобов'язання передати майно.

«Зазначеною постановою суд першої інстанції, всупереч вимогам ст. 121 Господарського процесуального кодексу України, безпідставно змінив спосіб і порядок виконання рішення суду про зобов'язання передати майно за договором про спільну діяльність, на яке ухвалою суду в кримінальному провадженні накладено арешт на сплату його вартості. В результаті з «Укргазвидобування» на користь товариства з обмеженою відповідальністю судом було незаконно стягнуто 231,6 млн грн», - зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року в «Укргазвидобування» заявили про спробу заволодіти її коштами в розмірі 231,6 млн грн, що призвело до арешту всіх рахунків держкомпанії.

У компанії повідомляли, що до арешту її рахунків призвела спроба «Арабського енергетичного альянсу» заволодіти коштами компанії у розмірі 231,6 млн грн.

В «Укргазвидобування» нагадали, що справа між «Укргазвидобування» і «Арабським енергетичних альянсом» відноситься до договору про спільну діяльність від 2004 року, який втратив чинність ще в 2014 році.

Однак у травні 2017 року «Арабська енергетичний альянс» звернувся до суду з заявою про зміну способу і порядку виконання рішення Господарського суду Києва від 23 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.