За результатами перевірок "Укроборонпрому" відсторонені 25 керівників держпідприємств - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки "Укроборонпрому" відсторонено 25 керівників державних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на Львівському бронетанковому заводі.

«Кримінальні провадження щодо привласнення, розтрати майна, зловживання службовим становищем будуть мати абсолютно рішучу мою реакцію», - заявив він.

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«Хочу повідомити, що за результатами перевірок (внутрішньої безпеки «Укроборонпрому» - УНІАН) відсторонено 25 керівників державних підприємств, і просив би керівництво внутрішньої безпеки за моїм дорученням заохотити», - підкреслив глава держави.

Він зауважив, що за матеріалами служби внутрішньої безпеки «Укроборонпрому» порушена 41 кримінальна справа і значна кількість справ перебуває в судах.

Крім того, за словами президента, за результатами перевірок було відвернене розкрадання 631 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому».

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України розслідує 49 виробництв по корупції на державних підприємствах.