У Siemens відреагували на інформацію про можливий вихід концерну з Росії

У компанії Siemens заявили, що не коментують спекуляції ЗМІ про можливості виходу німецького концерну з російської компанії "Інтеравтоматика".

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"Ми говорили, що розглянемо подальші наслідки. Це було в нашій заяві, тому подальші спекуляції я не можу коментувати", — сказав РИА Новости прес-секретар компанії Філіп Енч, додавши, що висловлювання, які містяться в статті Wirtschaftswoche, є "інтерпретацією автора статті".

Раніше газета Wirtschaftswoche з посиланням на власні джерела повідомила, що німецький концерн Siemens розглядає можливість виходу з російської компанії "Інтеравтоматика", яка, за даними агентства Рейтер, виступала серед підрядників, які займаються установкою турбін концерну в анексованому Криму.

За даними видання, президент Siemens AG Джо Кезер також обдумує вихід з дочірньої компанії ТОВ "Сіменс Технології Газових Турбін", в якій Siemens контролює 65%.