Війська цьогоріч отримають понад 10 тисяч одиниць озброєння і техніки - Міноборони

Відповідно до визначених Генеральним штабом потреб, у цьому році сплановано поставити до військ понад 10 тис. одиниць озброєння та військової техніки.

Читайте такожПорошенко: цьогоріч ЗСУ отримають 72 модернізованих танки Т-72Про це заявив заступник міністра оборони генерал-майор Олег Шевчук під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії.

За його словами, передбачається також закупити новітні та модернізовані зразки ОВТ, у тому числі від концерну “Укроборонпром” та інших підприємств.

«Так, прийнято на озброєння 10 зразків озброєння та військової техніки. Ремонтно-відновлювальними підрозділами Збройних сил відновлено справність понад 6,4 тис. одиниць озброєння та військової техніки», – повідомив Шевчук.