Порошенко пообіцяв 300 мільйонів гривень на закупівлю новітніх танків "Оплот"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що 300 млн гривень спрямовується на закупівлю новітніх танків «Оплот» для потреб Збройних сил України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на Львівському бронетанковому заводі.

«ЗСУ, наші воїни-герої зупинили агресію та звільнили дві третини окупованого Донбасу. Сьогодні український воїн добре навчений, добре нагодований, добре одягнений, має високий медичний захист, високе виховання і патріотизм та дуже добре озброєний», - заявив він.

За словами президента, левова частина коштів, яка йде на міністерство оборони спрямовується на озброєння.

«Щоб наші воїни могли ефективно воювати: більше 300 млн гривень йде на закупівлю новітніх танків «Оплот», а то ми закордон танки поставляємо, а як нашим хлопцям в бій йти – «Оплотів» не було», - зазначив глава держави, зауваживши, що Т-72 теж мають закуповуватися для ЗСУ.