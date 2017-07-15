Казахстан придбав український літак Ан-74 за 15 мільйонів доларів

Казахстан придбав український літак Ан-74 за 15 млн доларів. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Гарна новина! Український Ан-74, зроблений у Харкові, відправиться у Казахстан! За літак замовник вже виплатив 15 млн. дол", - написав він.

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Гройсман додав, що уряд планує й надалі працювати над відкриттям нових ринків та розвивати експортний потенціал.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін веде переговори з низкою країн про виробничу кооперацію в авіабудівній галузі. За даними Гройсмана, авіабудування є надзвичайно конкурентною галуззю в світі, але перевагою України є те, що наша країна володіє технологіями повного циклу для створення літаків.