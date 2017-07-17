Україна скоротила видобуток нафти

Видобуток нафти в Україні в січні-червні 2017 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 6,3% - до 751,5 тис. тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Видобуток нафти в червні 2017 року порівняно з червнем 2016 року скоротився на 5,1% - до 123,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2016 році скоротився порівняно з 2015 роком на 10,9% - до 1,612 млн тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.