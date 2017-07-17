До Криму вночі завезли ще дві турбіни Siemens - ЗМІ (фото)

На територію окупованого Криму завезли ще дві газові турбіни Siemens. У розпорядженні місцевого видання "Примечания" виявилися ще два знімки, зроблених пізно ввечері у неділю у Феодосії.

"Укриті брезентом циліндричні предмети, які везуть через місто тягачі, нагадують знімки предметів, схожих на турбіни, про яких російські ЗМІ повідомляли 13 липня", - йдеться у повідомленні.

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Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що турбіни для Криму зроблені в Росії з вітчизняних компонентів. Будує ТЕС в Криму "дочка" "Ростеху" — "Технопромекспорт" повідомила, що купила чотири комплекти турбін для Криму на вторинному ринку.

Проте пізніше Siemens заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспорту" для ТЕС у Тамані, були переміщені в Крим. Siemens ініціює кримінальне розслідування і подав позови про повернення турбін в Тамань і припинення додаткових поставок у Крим.