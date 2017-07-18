"Укроборонпром" в 2016 році збільшив дохід від експорту на 25%

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшив дохід від експорту своєї продукції на 25%, до 770 мільйонів доларів.

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Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому" з посиланням на заступника генерального директора з розвитку держконцерну Артура Херувимова.

"За минулий рік ми збільшили експорт на 25% - з 570 до 770 мільйонів доларів. При цьому ми повністю виконуємо внутрішні замовлення і забезпечуємо вітчизняні силові структури необхідним", - цитує прес-служба Херувимова.

У прес-службі зазначили, що український оборонно-промисловий комплекс продовжує інтегруватися у світовий сектор безпеки і оборони.

"Зараз підприємства - учасники "Укроборонпрому" активно переходять на міжнародні стандарти роботи - 70% з них вже сертифіковані по ISO 9001 і впроваджується система управління та забезпечення якості AQAP 2000. Також, 40 підприємств - учасників "Укроборонпрому" отримали доступ до каталогу НАТО з логістики (NATO Master Catalogue of References for Logistics). Цей інструмент дозволив підприємствам вітчизняного ОПК вийти на міжнародний ринок озброєння та реалізовувати програму імпортозаміщення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності "Укроборонпрому" Денис Гурак заявив, що держпідприємство планує у 2017 році збільшити дохід від експорту своєї продукції на 15%.

"Укроборонпром" в 2016 році отримав 28,3 мільярда гривень чистого прибутку, що на 31,2% більше, ніж у 2015 році,

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів.