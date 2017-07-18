"Укрнафта" зупинила буріння в Сумській області через відмову Держгеонадр продовжувати спецдозволи

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» через те, що Державна служба геології та надр відмовляється продовжувати дію ряду спеціальних дозволів на видобуток нафти, прийняла рішення заморозити проект з буріння розвідувальної свердловини глибиною 3 тис. метрів на Великобубнівському родовищі у Сумській області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Інвестиційний комітет «Укрнафти» прийняв рішення заморозити проект із розвідувального буріння на Великобубнівському родовищі у Сумській області. Проект передбачав завершення буріння нової розвідувальної свердловини № 119-Р глибиною 3 тис. метрів з середньодобовим дебітом 23 тонни нафти на день», - повідомили в компанії, додавши, що таке рішення було прийнято у зв'язку з невирішеним питанням про продовження спецдозволу, термін дії якого для цього родовища закінчується 24 грудня 2019 року.

«Невизначеність у питанні продовження ліцензій звужує горизонт інвестиційного планування для «Укрнафти». Нафтовий бізнес передбачає довгострокові інвестиції, особливо, коли мова йде про проекти буріння нових свердловин. Конкретно цей проект міг окупитися лише за три роки, але ми вже не можемо дозволити собі планувати на таку перспективу. Це поганий знак для «Укрнафти», але також і для України», - сказав виконавчий віце-президент компанії з питань корпоративної стратегії та розвитку Джонатан Поппер.

Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року через бездіяльність Держгеонадр «Укрнафта» була змушена зупинити видобуток на шести родовищах у Сумській та Львівській областях. В результаті, жителі восьми населених пунктів залишилися без газопостачання, а компанія втратила близько 20% добового видобутку нафти і конденсату, два газопереробних заводи (ГПЗ) переведені в режим мінімального завантаження: виробництво скрапленого газу на Гнідинцівському ГПЗ скоротилося майже на 80%, на Качанівському ГПЗ – на 30%.

За даними компанії, у 2017 році закінчується термін дії 9 спецдозволів, в 2018 – 27, а в 2019 році – ще 22 спецдозволів «Укрнафти».

Також повідомлялося, що «Укрнафта» вчасно і в повному обсязі подала до Держгеонадр необхідні документи на продовження 9 спецдозволів, при цьому посадові особи Держгеонадр неодноразово відмовляли у продовженні терміну дії ліцензій. Вони обґрунтовували свої дії наявністю у підприємства податкового боргу, навіть після того, як відповідні положення п. 15 Порядку надання спеціальних дозволів були визнані протиправними та скасовані судом. Згідно з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, яке було підтверджено в апеляційній і у вищій інстанціях і набуло законної сили 17 січня 2017 року, наявність податкового боргу не є підставою для відмови в продовженні ліцензій.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка компанії у загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2016 році становила 68%, частка у загальному видобутку газу – 6,6%. Бурові управління «Укрнафти» мають 46 бурових установок, 1946 нафтових і 172 газових свердловин. Також компанія володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція товариства належить НАК «Нафтогаз України».