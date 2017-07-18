Люксембург першим у Європі дозволив видобуток копалин у космосі

Люксембург став першою європейською країною, яка прийняла закон, що дозволяє приватним компаніям вести видобуток корисних копалин в космосі, повідомляє Liga.net.

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Нормативний акт, який набуде чинності 1 серпня 2017 року, що встановлює процедури затвердження космічних видобувних проектів, порядок комерційного використання ресурсів та принципи контролю за реалізацією проектів.

У 2016 році уряд Люксембургу запустило ініціативу SpaceResources.lu, в рамках якої заявило про підтримку НДДКР у сфері космічної видобутку корисних копалин і початок розроблення законодавства у цій сфері. Після цього американські компанії Deep Space Industries і Planetary Resources, просувають подібні проекти, відкрили свої філії в Люксембурзі.

Космічна видобуток корисних копалин передбачає вивчення та комерційне використання навколоземних об'єктів. До них відносять кілька тисяч астероїдів, комет і великих метеоритів, орбіта яких знаходиться в безпосередній близькості від Землі з можливим наближенням до неї на відстань до 450 тисяч кілометрів.

Передбачається, що багато астероїди містять величезні резерви металів - заліза, нікелю, кобальту, вольфраму та інших. В останні роки деякі приватні компанії розглядали можливість організації експедицій на ці космічні об'єкти з метою видобутку на них даних мінеральних ресурсів. У США в 2015 році був прийнятий закон US Commercial Space Launch Competitiveness Act, який заклав правові основи для приватного вивчення космосу і експлуатації її природних багатств.