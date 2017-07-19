В Україні створюють держконцерн космічних технологій "Арсенал"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення державного концерну «Арсенал - сучасні космічні технології», що спеціалізується на розвитку військових і цивільних космічних технологій і об'єднує дев‘ять підприємств галузі. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

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«Ця постанова про створення державного концерну« Арсенал - сучасні космічні технології». До нього ввійдуть дев‘ять підприємств галузі, а координуватиме його діяльність Державне космічне агентство», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

За словами міністра, ухвалене рішення дасть змогу адаптувати українську космічну галузь до ринкових умов, зберігши при цьому рівень державної підтримки і збільшивши залученість сектору в цивільні і військові проекти.

Крім того, уряд ухвалив рішення про перепідпорядкування Павлоградського хімічного заводу, який займається виробництвом ракетного палива, від Державного космічного агентства безпосередньо Кабінету міністрів. За словами Кубіва, усі ухвалені зміни в космічній галузі було узгоджено з Радою національної безпеки й оборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів України контролює ситуацію в Державному космічному агентстві (ДКА) і планує ухвалити необхідні організаційні й кадрові рішення за підсумками його роботи.

У середині листопада 2016 року Гройсман ініціював створення робочої групи, завданням якої мала стати оцінка ситуації в космічній галузі, а також оцінка фінансового стану ключових підприємств цієї сфери. Гройсман пообіцяв, що уряд надасть підтримку компаніям, однак ця допомога буде цілеспрямованою і пройде під жорстким контролем уряду.