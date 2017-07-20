"Укрнафта" очікує подовження дії 9 спецдозволів найближчим часом

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» очікує від Державної служби геології і надр України якнайшвидшого подовження дій 9 спецдозволів на видобування нафти і газу в Сумській області, після ухвалення змін до урядової постанови, що виключають пункт про можливість відмови у подовженні спецдозволу через наявність у надрокористувача податкового боргу, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, вчора, 19 липня, були офіційно опубліковані і набули чинності зміни до постанови Кабінету міністрів України № 615 від 30 квітня 2011 року, які встановлюють порядок видачі спеціальних дозволів на користування надрами.

«З постанови виключено пункт про можливість відмови у подовженні спецдозволу через наявність у надрокористувача податкового боргу. Саме цей пункт було визнано незаконним і скасовано у судовому порядку ще у січні 2017 року», - зазначається у повідомленні.

У компанії вважають, що опубліковані зміни до постанови № 615 відкривають шлях до подовження всіх 9 спецдозволів, відновлення видобування нафти і газу та відновлення газопостачання у 8 населених пунктах у Сумській області.

«Укрнафта» закликає Держгеонадра негайно ухвалити рішення про подовження спецдозволів ... Компанія сподівається на сприяння з боку Держгеонадр, Міністерства екології та інших відомств для якнайшвидшого оформлення і видачі спецдозволів та інших дозвільних документів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Укрнафта» оцінює рішення Кабміну як позитивне, при цьому змушена констатувати, що затримка з його ухваленням і публікацією призвела до зупинки видобування вуглеводнів, втрати обсягів виробництва, податкових надходжень і припинення постачання газу низці населених пунктів Сумщини.

«Повідомлення про рішення КМУ внести відповідні зміни до постанови № 615 з'явилося на порталі уряду ще 22 червня, проте текст був оприлюднений 19 липня. Через неподовження спецдозволів 27 червня компанія була змушена припинити видобування на Анастасіївському, Артюхівському, Рибальському, Коржівському родовищах, 9 червня - на Південно-Панасівському і 31 березня - Заводівському родовищі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року через бездіяльність Держгеонадр, «Укрнафта» була змушена зупинити видобування на шести родовищах у Сумській і Львівській областях. У результаті, жителі восьми населених пунктів залишилися без газопостачання, а компанія втратила близько 20% добового видобутку нафти і конденсату, два газопереробних заводи (ГПЗ) переведені у режим мінімального завантаження: виробництво скрапленого газу на Гнідинцівському ГПЗ скоротилося майже на 80%, на Качанівському ГПЗ - на 30%.

За даними компанії, у 2017 році закінчується термін дії 9 спецдозволів, у 2018 - 27, а в 2019 році - ще 22 спецдозволів «Укрнафти».

Також повідомлялося, що «Укрнафта» вчасно і в повному обсязі подала до Держгеонадр необхідні документи на подовження 9 спецдозволів, при цьому посадові особи Держгеонадр неодноразово відмовляли у продовженні терміну дії ліцензій. Вони обгрунтовували свої дії наявністю у підприємства податкового боргу, навіть після того, як відповідні положення п. 15 Порядку надання спеціальних дозволів були визнані протиправними та скасовані судом. Згідно з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, яке було підтверджено в апеляційній і у вищій інстанціях і набуло законної сили 17 січня 2017 року, наявність податкового боргу не є законною підставою для відмови у подовженні ліцензій.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка компанії в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом у 2016 році становила 68%, частка у загальному видобутку газу - 6,6%. Бурові управління «Укрнафти» мають 46 бурових установок, 1946 нафтових і 172 газових свердловин. Також компанія володіє 537 АЗС у більшості регіонів України. 50% + 1 акція товариства належить НАК «Нафтогаз України».