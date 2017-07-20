Україна скоротила виробництво сталі, опустившись у світовому рейтингу 14-те місце

Українські металурги в червні 2017 року порівняно з червнем минулого року скоротили виробництво сталі на 13% - до 1,593 млн тонн, знизившись при цьому з 13-го на 14-те місце в списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-червня поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 15,4% - до 10,5 млн тонн, зберігши 12-те місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у червні лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 73,2 млн тонн (зростання на 5,7% до червня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,4 млн тонн, -4,3%), Індія (7,95 млн тонн, -1,1%), США (6,7 млн тонн, -1,7%), Південна Корея (5,9 млн тонн, +7,7%), Росія (5,3 млн тонн, -8%), Німеччина (3,6 млн тонн, -1,7%), Туреччина (3 млн тонн, +7,1%), Бразилія (2,6 млн тонн, +4%) та Італія (2,1 млн тонн, +1,8%),

В цілому, в червні 2017 року порівняно з червнем минулого року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 3,2% - до 141 млн тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-червень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 419,7 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 4,6%).

Далі йдуть: Японія (52,3 млн тонн, +0,5%), Індія (49,5 млн тонн, +5,3%), США (40,6 млн тонн, +1,3%), Росія (35,3 млн тонн, +0,8%), Південна Корея (34,7 млн тонн, +3,7%), Німеччина (22,2 млн тонн, +1,7%), Туреччина (18,2 млн тонн, +11,4%), Бразилія (16,7 млн тонн, +12,4%) та Італія (12,4 млн тонн, +1,7%),

За 6 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 4,5% - до 836 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10-те місце в світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого був найбільш помітний у 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу.