Siemens через скандал з "кримськими турбінами" зупинить поставки обладнання російським компаніям

Німецька компанія Siemens розірве ліцензійні угоди з російськими компаніями про поставки енергообладнання через незаконне переміщення в Крим турбін виробництва Siemens, які призначалися для ТЕС в Тамані, йдеться в офіційній заяві компанії.

Читайте такожУряд Німеччини вбачає відповідальність Siemens у ситуації з постачанням турбін до Криму

«Siemens ініціював процес припинення дії ліцензійних угод з російськими компаніями у сфері поставки обладнання для електростанцій», - йдеться в повідомленні.

Крім того компанія відмовиться від міноритарної частки в російській компанії «Інтеравтоматика», яка надає продукти і послуги для приладів і систем управління електростанціями.

Згідно з повідомленням, Siemens також призупинить поставки обладнання для виробництва електроенергії російським держкомпаніям. Упродовж цього часу Siemens введе додатковий режим контролю.

Відзначається, що Siemens отримав достовірну інформацію про те, що, всі чотири газові турбіни, які було поставлено влітку 2016 року для проекту в Тамані, на півдні Росії, були незаконно переміщені в Крим, що є грубим порушення контрактів Siemens і правил ЄС. Повідомляється, що Siemens продовжить кримінальний розгляд щодо відповідальних осіб, а також має намір викупити поставлене в Крим обладнання й анулювати первинний контракт.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи міжнародне право, окупувала Кримський півострів. Після чого постало питання про енергопостачання півострова, оскільки цей регіон значною мірою отримував електроенергію з об'єднаної енергосистеми України (з континентальної території).

Україна здійснювала енергопостачання тимчасово окупованого півострова до кінця листопада 2015 року. Після цього поставки більш не поновлювалися. У середині лютого 2017 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Україна не має наміру відновлювати постачання.

Через проблеми з енергопостачанням півострів неодноразово переживав період планових і аварійних відключень електроенергії, а також обмеження споживання електроенергії. Для розв‘язання цієї проблеми Росія почала будівництво Севастопольської і Сімферопольської ТЕС потужністю по 470 МВт кожна.

Раніше повідомлялося, що ці станції мають бути запущені до вересня 2017 року, але в квітні цього року кримські ЗМІ опублікували інформацію, що терміни будівництва затримуються. Також було опубліковано інформацію про те, що постачальником турбін може бути Siemens, при цьому зазначалося, що поставки обладнання в Крим пов’язані з ризиком потрапити під санкції ЄС, які були введені проти Росії через окупацію півострова і розв'язанні воєнних дій на Донбасі.

Нагадаємо, на початку липня агентство Рейтер повідомило, що для ТЕС в Крим поставлені турбіни Siemens, а серед підрядників, які займаються їх установкою, є компанія "Інтеравтоматика", в якій Siemens володіє 45,7%.

У липні Siemens подав позов в арбітраж Москви. Концерн заявляв, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспорту" (ТПЕ, входить в "Ростех") для електростанцій в Тамані, переміщені до Криму.