Siemens отримав достовірну інформацію: до Криму незаконно поставили чотири турбіни компанії

Німецький концерн Siemens заявив, що в окупований Крим були незаконно поставлені всі чотири газові турбіни, що призначалися для проекту в Тамані, і пропонує викупити їх та анулювати контракт на поставку, йдеться в заяві концерну.

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"Siemens отримав достовірну інформацію про те, що... всі чотири газові турбіни, які були поставлені влітку 2016 року для проекту в Тамані, були модифіковані та незаконно переміщені до Криму... Це грубе порушення контрактів на поставку Siemens... і правил ЄС... Siemens також відновив пропозицію про викуп обладнання та анулювання первісного контракту", — йдеться в повідомленні, передає РИА Новости.

Німецький концерн також заявив про намір продовжити кримінальне провадження щодо відповідальних осіб "Технопромкспорту".

"Siemens продовжує порушувати... судові позови, спрямовані на те, щоб зупинити будь-які інші поставки в Крим і забезпечити повернення обладнання, яке вже було відправлено, у первісне місце призначення — Тамань", — підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, Siemens через скандал з "кримськими турбінами" припинить постачання обладнання російським компаніям.

Siemens 7 липня інформував про створення спецгрупи для перевірки повідомлень про постачання його турбін до Криму. Вже 10 липня концерн заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспортом" для ТЕС в Тамані, переміщені в Крим, тому компанія ініціює кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення поставок до Криму.