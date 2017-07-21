"Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 1 серпня поточного року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 2,9% порівняно з липнем - до 7420,8 грн з 7208,4 грн за тис. кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

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За даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 серпня буде підвищено на 2,8% - до 8 230,8 грн з 8 008,8 грн за тис. кубометрів.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менш як 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказано з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У липні 2017 року «Нафтогаз» знизив мінімальні і максимальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3% порівняно з червнем 2017 року - до 7 208,4 грн за тис. куб. м (мінімальні) і 8 008,8 за тис. куб. м (максимальні).