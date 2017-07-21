Німецький бізнес про скандал з турбінами Siemens в Криму: довіру до Росії сильно підірвано

Несанкціоновані поставки газових турбін Siemens до Криму підривають ділові відносини Німеччини та Росії, вважає голова правління Російсько-німецької зовнішньоторговельної палати Маттіас Шепп.

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«Головний принцип німецького бізнесу — суворо дотримуватися досягнутих домовленостей і неухильно виконувати умови договорів. Цьому правилу німецькі компанії слідують і в Росії: партнери повинні довіряти один одному, інакше інвестиції опиняються під питанням. Довірчим відносинам між німецьким бізнесом і російськими партнерами було завдано серйозної шкоди», — пояснює Шепп, передає RNS.

Тим не менше голова палати розраховує, що вихід з ситуації буде знайдено. «Російсько-німецькі ділові стосунки стоять на міцному фундаменті, і ми розраховуємо, що вихід з ситуації буде знайдено», — підкреслив Шепп.

Він також заявив про відсутність прецедентів порушення санкційного режиму німецькими компаніями. «Німецький бізнес слідує вимогам, який визначений режимом санкцій: Російсько-німецькій зовнішньоторговельній палаті невідомі випадки порушення німецькими компаніями», — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, німецька компанія Siemens розірве ліцензійні угоди з російськими компаніями щодо постачання енергоустаткування через незаконне переміщення в Крим турбін виробництва Siemens, що призначалися для ТЕС в Тамані.

Крім цього компанія відмовиться від міноритарної частки в російській компанії «Інтеравтоматика», яка надає продукти і послуги для приладів і систем управління електростанціями.

Згідно з повідомленням, Siemens також призупинить постачання обладнання для виробництва електроенергії російським держкомпаніям. Протягом цього часу Siemens введе додатковий режим контролю.

Відзначається, що Siemens отримав достовірну інформацію про те, що всі чотири газові турбіни, які були поставлені влітку 2016 року для проекту в Тамані, на півдні Росії, були незаконно переміщені в Крим, що є грубим порушення контрактів Siemens і правил ЄС.