Зростання промвиробництва в Україні прискорилося більш ніж втричі

В Україні в червні, другий місяць поспіль, зафіксовано зростання промислового виробництва в річному вираженні, який порівняно з червнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, зросло більш ніж в три рази, до 3,8%, після 1,2% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, що зростання промвиробництва в червні в річному вираженні прискорилося до 3,3% після 0% в травні 2017 року до травня 2016 року.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем, травнем 2017 року, промвиробництво в червні зросло на 0,1% без урахування сезонної коригування, на 0,5% - з урахуванням коригування.

З початку року, в січні-червні порівняно з аналогічним періодом попереднього року промвиробництво знизилося на 0,4%.

Повідомляється, що найбільше зростання промвиробництва в червні 2017 року порівняно з червнем 2016 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - 25%, фармацевтиці – на 19,1%.

Найбільше зростання в червні до травня зафіксований також у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - більш ніж в 2 рази.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, промислове виробництво в Україні в травні в річному вираженні, порівняно з травнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, зросло на 1,2% після падіння три місяці поспіль.

Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік, порівняно з 2015 роком, склав 2,4%, після падіння показника 4 роки поспіль – у 2012-2015 роках.