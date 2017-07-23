Скандал довкола турбін Siemens у Криму: Німеччина заговорила про погіршення відносин з Росією

Німеччина попередила РФ, що через порушення санкцій, включаючи доставку Росією до анексованого Криму чотирьох газових турбін компанії Siemens, можуть погіршитись політичні відносини між двома країнами.

Представник Міністерства закордонних справ ФРН заявив, що німецький уряд неодноразово звертав увагу Москви на наявність порушень чинних санкцій та неправомірних дій російських компаній, передає Reuters з посиланням на газету Bild am Sonntag.

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Президент Росії Володимир Путін запевнив Зігмара Габріеля, тодішнього міністра економіки Німеччини, що турбіни Siemens не будуть використовувати у Криму.

"Уряд знову нагадав Росії про ці гарантії та зазначив, що таке значне порушення санкцій може стати перешкодою у відносинах між Німеччиною та Росією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Siemens через скандал з "кримськими турбінами" припинить постачання обладнання російським компаніям.

Siemens 7 липня інформував про створення спецгрупи для перевірки повідомлень про постачання його турбін до Криму. Вже 10 липня концерн заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспортом" для ТЕС в Тамані, переміщені в Крим, тому компанія ініціює кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення поставок до Криму.