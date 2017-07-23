Клімкін про поставки Росією турбін Siemens до Криму: "наперсточники" ніколи не стануть партнерами

Менеджмент концерну Siemens повірив обіцянкам Кремля про те, що німецькі турбіни не будуть поставлені до окупованого Криму і в результаті компанія отримала непоправну шкоду. Про це йдеться у статті глави МЗС України Павла Клімкіна на сайті "Європейської правди".

"Кремлівський режим зараз відверто сміється з того, як запросто можна пошити в дурні ласих до великих грошей представників європейського бізнесу – бізнесу законослухняного, побудованого на довірі, повазі і цінностях", - йдеться у статті.

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Міністр наголошує, що Україна попереджала Siemens, Федеральний уряд Німеччини та європейські інституції й вказувала на діри в санкційному режимі.

"Вони дослухалися, шукали можливості запобігти правопорушенням. І багатьох подібних випадків там вдалося уникнути. Але у випадку із Siemens його менеджмент відмовлявся бачити очевидні речі", - зазначив він.

Клімкін зазначив, що Україна вимагатиме від Siemens, німецького уряду та євроінституцій провести публічне розслідування та покарати усіх співучасників.

"Для багатьох бізнесменів цей скандал буде серйозним уроком на майбутнє: "наперсточники" ніколи не стануть партнерами, з якими можна мати справу. Кремлю вірити не можна", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Siemens через скандал з "кримськими турбінами" припинить постачання обладнання російським компаніям.

Siemens 7 липня інформував про створення спецгрупи для перевірки повідомлень про постачання його турбін до Криму. Вже 10 липня концерн заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспортом" для ТЕС в Тамані, переміщені в Крим, тому компанія ініціює кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення поставок до Криму.