"Укроборонпром" піднявся у світовому рейтингу виробників зброї

Згідно з рейтингом світової оборонної індустрії американського видання DefenseNews, український держконцерн "Укроборонпром" за минулий рік заробив 1,075 мільярда доларів.

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"Укроборонпром" посів 62-е місце в рейтингу з доходом за 2016 рік 1,075 мільярда доларів. За 2015 рік дохід "Укроборонпрому" вказали в розмірі 920 мільйонів доларів.

Минулого року "Укроборонпром" посідав 68-е місце рейтингу.

Лідерами рейтингу залишаються американські компанії Lockheed Martin (дохід 43,468 мільярда доларів), Boeing (29,5 мільярда доларів) і BAE Systems (23,621 мільярда доларів).

У рейтингу присутні 7 російських компаній. Найвище місце рейтингу з них обіймає компанія "Алмаз Антей" (11-е місце). Серед іншого "Алмаз Антней" випускає ракетні комплекси "Бук".