"Укрнафта" почала пошук зовнішніх інвесторів у проекти з видобутку нафти та газу

Найбільша приватна нафтовидобувна компанія «Укрнафта» почала пошук зовнішніх інвесторів у проекти з видобутку нафти і природного газу, а також у проекти модернізації потужностей з переробки вуглеводневої сировини. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Укрнафта» запрошує потенційних інвесторів розглянути участь у п'яти інвестпроектах в галузі видобутку, буріння і переробки газу», - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, перші три проекти передбачають збільшення видобутку нафти і газу на Бориславському (Львівська обл.), Битків-Бабчинському (Івано-Франківська обл.) і Рудовсько-Червонозаводському (Полтавська обл.) родовищах та включають буріння нових вертикальних свердловин і бічних стовбурів, операції з гідророзриву пласта та інтенсифікації видобутку, а також модернізацію інфраструктури.

«Два інших проекти стосуються інвестицій в бурові послуги і нафтові сервіси для задоволення потенційного попиту з боку «Укрнафти», «Укргазвидобування» і приватних компаній, а також модернізацію одного з газопереробних заводів «Укрнафти». Це дозволить збільшити виробництво зрідженого газу і знизити витрати природного газу, зекономлений обсяг якого потім можна реалізувати за ринковими цінами», - повідомили в компанії.

За інформацією прес-служби, виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку компанії Джонатан Поппер відзначив величезний потенціал нафтогазових родовищ «Укрнафти».

«Після багатьох років недоінвестування нове керівництво прагне якомога швидше розблокувати цей потенціал, використовуючи як власні ресурси, так і капітал, і досвід іноземних та місцевих партнерів», - додав Поппер.

У прес-службі повідомили, що нова стратегія розвитку компанії на 2017-2025 роки передбачає істотне зростання інвестицій до 1,7 млрд дол., при цьому ця сума включає як внутрішні ресурси, так і зовнішні інвестиції.

«Компанія до 2025 року планує подвоїти річний видобуток нафти до 21 млн барелів, або 3 млн тонн, і на 50% збільшити видобуток газу - до 65 млрд куб. футів, або 1,9 млрд куб. метрів», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня голова правління компанії Марк Роллінс повідомив, що «Укрнафта» за сприяння Кабінету міністрів України та Верховної Ради у вирішенні основних проблем компанії може протягом 7 років збільшити видобуток нафти вдвічі – до 3 млн тонн. За його словами, таких показників видобутку вдасться досягти, вирішивши проблему податкового боргу компанії, продовживши дії спецдозволів на видобуток нафти і реформувавши правила проведення аукціонів з продажу нафти.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі. «Нафтогазу» належить 50% + 1 акція "Укрнафти".