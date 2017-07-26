Найбільше українське підприємство з випуску авіадвигунів збільшило прибуток майже на 80%

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" в січні-червні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшило чистий прибуток на 78,3% - до 2,288 мільярда гривень з 1,28 мільярда гривень.

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Про це йдеться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з опублікованими даними, чистий дохід підприємства зріс на 34,7% - до 6,819 мільярда гривень, валовий прибуток - на 19,1%, до 3,874 мільярда гривень, а операційний прибуток - на 49,2%, до 2,574 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Мотор Січ" в січні-червні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротила чистий прибуток на 19,3% - до 1,282 мільярда гривень з 1,590 мільярди гривень, за підсумками 2016 року скоротила чистий прибуток на 36,4% - до 2,186 мільярда гривень з 3,435 мільярда гривень, а в 2015 році збільшила чистий прибуток в 2,4 рази - до 3,67 мільярда гривень з 1,547 мільярда гривень у 2014 році.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.