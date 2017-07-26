"Надра України" скоротила прибуток майже в два рази

Провідна компанія у сфері геологорозвідувальних робіт в країні - Національна акціонерна компанія "Надра України" в січні-червні 2017 року отримала 373 тисячі гривень чистого прибутку, що в 1,9 рази менше показника за аналогічний період минулого року.

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Про це йдеться в звіті підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий дохід підприємства від реалізації продукції в січні-червні 2017 року зріс на 26,5% - до 22,9 мільйона гривень.

Валовий прибуток за звітний період поточного року збільшилася порівняно з січнем-червнем 2016 року на 37,7% - до 6,2 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.