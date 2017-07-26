НАБУ проводить обшук в центральному офісі "Укрнафти" - заява компанії

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в центральному офісі найбільшої української нафтовидобувної компанії «Укрнафта». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

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«Дійсно, зараз у київському офісі «Укрнафти» триває обшук, який проводять детективи НАБУ. Обшук проводиться відповідно до ухвали Солом'янського суду в рамках досудового розслідування, яке ведеться з листопада 2015 року», - наводяться у повідомленні слова виконавчого віце-президента з соціального та екологічного розвитку компанії Геннадія Радченка.

За його словами, компанія співпрацює з детективами НАБУ і надає всі необхідні документи.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня представники Генеральної прокуратури і СБУ проводили обшуки в компанії, в ході яких правоохоронці вимагали надати інформацію про проведення аукціонів з продажу нафти в 2013-2015 роках, при цьому значну частину цієї інформації «Укрнафта» раніше вже надавала іншим правоохоронним органам, наприклад, НАБУ.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі. «Нафтогазу» належить 50% + 1 акція "Укрнафти".