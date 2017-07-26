Українська автомобільна компанія "Богдан Моторс" збільшила збиток у 12 разів

Українська автомобільна компанія "Богдан Моторс", що входить до складу корпорації "Богдан", у січні-червні 2017 року збільшила чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року в 12 разів - до 1,703 млрд грн з 142,2 млн грн.

Читайте також"Богдан" запускає в серію автобус з газовим двигуном

Згідно зі звітом підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, складеного за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), чистий дохід підприємства за вказаний період становив 167,1 млн грн, що на 0,6% менше січня-червня минулого року.

Валовий прибуток підприємства за звітний період знизився на 12,6% - до 23 млн грн. Збиток від операційної діяльності знизився на 84% - до 257 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, українська автомобільна компанія "Богдан Моторс" в січні-червні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротила чистий збиток на 60% - до 142 млн грн з 350 млн грн.

Довідка УНІАН. "Богдан Моторс" входить в корпорацію "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, що входять до її складу, дозволяють щорічно виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів.

Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент "Богдана" і група українських банків.

В даний час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з випуску автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.