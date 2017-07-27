Мінекономрозвитку дало прогноз щодо зростання промвиробництва в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання промислового виробництва в Україні за підсумками січня-вересня на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті міністерства.

«За 9 місяців 2017 року очікується зростання промислового виробництва на рівні 1%», - сказано в документі.

У міністерстві прогнозують збереження позитивної динаміки у сферах споживчого напряму - харчова промисловість і текстильне виробництво, внаслідок розширення споживчого попиту домогосподарств. Крім того, прогнозується також зростання галузей інвестиційного спрямування в умовах високого інвестиційного попиту. Водночас, енергетичний комплекс функціонуватиме в умовах поступової диверсифікації джерел енергетичної сировини. Загалом, у промисловості за підсумками року очікується зростання з урахуванням можливості диверсифікації джерел енергетичної сировини і продовження пожвавлення ділової активності в економіці.

При цьому ризиками для зростання промисловості можуть стати ескалація військового конфлікту на сході країни і несприятливі ціни на товарних ринках.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні, другий місяць поспіль, зафіксовано зростання промислового виробництва в річному вираженні, яке порівняно з червнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, прискорилося більш ніж утричі, до 3,8%, після 1,2% місяцем раніше.