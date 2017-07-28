Airbus скоротить виробництво A380 через низький попит

Компанія Airbus з 2019 року планує випускати тільки вісім широкофюзеляжних лайнерів A380 в рік, в 2018 році їх вийде 12, в цьому році - 15, передають "Ведомости". "Ситуація, звичайно, неприємна", - наводить видання слова генерального директора Airbus Тома Ендерса. Він зазначив, що перспективи продажів літаків є, але мова йде про невеликі кількості.

Читайте такожAirbus на авіасалоні "Фарнборо" отримав замовлень на $35 мільярдівРішення скоротити виробництво ухвалене через низький попит на лайнери A380. Перевізники від них відмовляються, переживаючи, що не зможуть заповнити їх, і переключаються на більш економічні Airbus A350, Boeing 777 і 787 Dreamliner. Зокрема, скоротили обсяг замовлень Air France і Deutsche Lufthansa, а Singapore Airlines оголосила, що буде виводити літаки A380 з експлуатації. На даний момент Airbus продала 317 літаків A380, 142 з них замовила Emirates Airline. Майбутнє декількох угод з портфеля замовлень на A380 залишається неясним.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що у визнаних лідерів світового ринку комерційних літаків - Boeing і Airbus - раптово з'явилося досить багато конкурентів з різних країн. Триваюча два десятиліття дуополія може закінчитися, оскільки на ринок виходять виробники літаків з Китаю та Канади. Мова йде в першу чергу про вузькофюзеляжні літаки - ринок широкофюзеляжних літаків і без того сповільнився.