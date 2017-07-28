Кубів розповів про планах створення спільних українсько-корейських підприємств

Україна і Південна Корея можуть створити спільні машинобудівні та металургійні підприємства, а також співпрацювати у сфері космічних технологій, що дозволить ефективно реалізувати потенціал обох країн.

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Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на Міжнародному економічному форумі Україна - Корея в Києві.

"Ми можемо створювати спільні металургійні та машинобудівні підприємства, науково-дослідні центри в Україні, де буде поєднуватися корейський досвід високих технологій і робота українських фахівців-інженерів, будувати двигуни для космічних проектів і запускати українські космічні апарати", - сказав Кубів.

За словами міністра, Україна володіє значним інженерним потенціалом для реалізації великих проектів.

"У нас найпотужніша інженерна база в Центральній та Східній Європі, де близько 100 науково-дослідних центрів міжнародних високотехнологічних компаній. Серед них, на жаль, тільки один відкритий компанією з Кореї - Samsung, тому відкриття кожного нового проекту освіти, науки та інновацій є важливим кроком для об'єднання інтересів бізнесу та науки", - зазначив Кубів.

Голова Мінекономрозвитку привітав відкриття Українсько-корейського центру освіти, науки та інновацій на базі Київського політехнічного інституту і закликав корейський бізнес інвестувати в Україну, в тому числі - в проекти розширення широкосмугового доступу в Інтернет.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кубів заявляв, що Україна та Південна Корея мають великий потенціал взаємного співробітництва, і тому Київ готовий запропонувати Сеулу тісне співробітництво у сфері сільського господарства, машинобудування, освоєння космосу та інформаційних технологій. За словами міністра, Корея планує інвестувати в розвиток на території України стандартів бездротового зв'язку четвертого (4G) і п'ятого (5G) покоління, що забезпечують високошвидкісний доступ в Інтернет.