"Антонов" реорганізують, а не ліквідують - "Укроборонпром"

Рішення Кабінету міністрів України про ліквідацію державного авіабудівного концерну "Антонов" означає зміну організаційної форми підприємства, а не його знищення.

Про це повідомили в прес-службі "Укроборонпрому" з посиланням на заступника генерального директора держконцерну з авіабудування і виробництву Володимира Коробова.

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"Мова йде про ліквідацію юридичної особи - державного авіабудівного концерну "Антонов", через відсутність в ньому учасників. Тому що, ще 31 березня 2015 року, згідно з рішенням Кабміну, "Антонов", який був частиною державного авіабудівного концерну "Антонов", увійшов до складу "Укроборонпрому". А 15 червня 2015 року до складу концерну увійшли "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) і "Завод 410 цивільної авіації". Тобто, за рішенням Кабміну було ліквідовано порожнє юридична особа, в якому немає учасників, виробничих майданчиків і наукових центрів. Все це - ще з 2015 року на повну потужність працює у складі "Укроборонпрому", - цитує Коробова прес-служба.

Також повідомляється з посиланням на заступника гендиректора, що "Антонов" у складі "Укроборонпрому" зміг значно збільшити прибуток.

"Лише мовою цифр, за підсумками 2016 року "Антонов" збільшив чистий прибуток в 4 рази порівняно з 2015 роком - до 178,1 мільйона гривень. У свою чергу, "Завод 410 цивільної авіації" в складі "Укроборонпрому" продовжив свою роботу по відновленню української авіації. Саме на цьому заводі нове життя отримують військово-транспортні літаки, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України. Варто зазначити, що "Завод 410 ГА" за останні три роки збільшив чистий прибуток на 638%",- цитує Коробова прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Кабінет міністрів України прийняв рішення про остаточну ліквідацію державного авіабудівного концерну "Антонов" у зв'язку з переходом всіх його підприємств до складу оборонного концерну "Укроборонпром".

25 липня цього року Кабмін доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України ліквідувати державний авіабудівний концерн "Антонов", що викликало негативний резонанс у суспільстві.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" – єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.