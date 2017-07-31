Життя після "Дизельгейта": Audi перенаправить $12 мільярдів на розробку електрокарів
На найближчі п'ять років компанія Audi запланувала поставити на світовий ринок п'ять електрокарів.
Німецький виробник Audi заявив про намір скоротити витрати на 12 мільярдів доларів до 2022 року і перенаправити ці кошти на розробку і створення електромобілів, повідомляє Прайм.
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На найближчі п'ять років компанія Audi запланувала поставити на світовий ринок п'ять електрокарів, які отримають високоефективні силові установки.
Першою новинкою європейські ЗМІ називають електричний кросовер E-tron: цей автомобіль планують показати потенційним покупцям в наступному 2018 році в Брюсселі.
Зазначається також, що розробники Audi, крім нових моделей авто, ведуть серйозну роботу над створенням власної автомобільної платформи, яка буде розроблятися в тандемі з експертами Рогѕсһе. Як розповіли представники Audi, це співпраця дозволить істотно заощадити кошти на нові розробки.
Компанія Audi входить до німецького автомобільного концерну Volkswagen, так само як і бренд Рогѕсһе, який минулого тижня знову опинився в епіцентрі дизельного скандалу. Влада Німеччини ввела заборону на експлуатацію дизельних автомобілів Porsche Cayenne через порушення норм забруднення повітря, це стосується 22 тисяч автомобілів, обладнаних трилітровими дизельними двигунами.