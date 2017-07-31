Життя після "Дизельгейта": Audi перенаправить $12 мільярдів на розробку електрокарів

Німецький виробник Audi заявив про намір скоротити витрати на 12 мільярдів доларів до 2022 року і перенаправити ці кошти на розробку і створення електромобілів, повідомляє Прайм.

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На найближчі п'ять років компанія Audi запланувала поставити на світовий ринок п'ять електрокарів, які отримають високоефективні силові установки.

Першою новинкою європейські ЗМІ називають електричний кросовер E-tron: цей автомобіль планують показати потенційним покупцям в наступному 2018 році в Брюсселі.

Зазначається також, що розробники Audi, крім нових моделей авто, ведуть серйозну роботу над створенням власної автомобільної платформи, яка буде розроблятися в тандемі з експертами Рогѕсһе. Як розповіли представники Audi, це співпраця дозволить істотно заощадити кошти на нові розробки.

Компанія Audi входить до німецького автомобільного концерну Volkswagen, так само як і бренд Рогѕсһе, який минулого тижня знову опинився в епіцентрі дизельного скандалу. Влада Німеччини ввела заборону на експлуатацію дизельних автомобілів Porsche Cayenne через порушення норм забруднення повітря, це стосується 22 тисяч автомобілів, обладнаних трилітровими дизельними двигунами.