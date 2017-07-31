На Житомирщині з'явилася фабрика з виробництва канцтоварів

На Житомирщині у селищі Брусилів з'явилася фабрика з виробництва канцтоварів, що діє під власними торговими марками для українського та європейського ринків.

Про це повідомляє прес-служба Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Як зазначається у повідомленні, управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області видано сертифікат про готовність до експлуатації виробничо-складського комплексу ТОВ «Фабрика Папірус» на Житомирщині.

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«Нові виробничі потужності національного виробника з виготовлення канцтоварів, товарів для офісу та школи запущено в селищі Брусилів на вулиці Базарній, 25. Загальна площа приміщення складає понад 1,5 тис. кв. м, а потужність виробництва – 167 тис. файлів для паперу на місяць», - сказано у повідомленні прес-служби відомства.

Також зазначається, що ТОВ «Фабрика Папірус» (Брусилів, Житомирська область) – перша в Україні фабрика товарів з поліпропілену, що виробляє товари під власними торговими марками для українського та європейського ринків.