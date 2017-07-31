Одеський припортовий завод скоротив збиток у 2,3 раза

Одеський припортовий завод (ОПЗ), одне з найбільших хімічних підприємств України, в січні-червні 2017 року скоротило чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року в 2,3 раза – до 108,2 млн грн зі 243,9 млн грн.

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Такі дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід заводу від реалізації продукції в січні-червні 2017 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 4,3 раза – до 741 млн грн з 3,172 млрд грн.

Валовий прибуток підприємства за звітний період скоротився до 130,8 млн грн з 194,9 млн грн валового прибутку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 млрд грн. У зв'язку з цим подальша його діяльність виявилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 193 млн дол. заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 1,5 млрд грн - перед «Нафтогазом України», а контракт на поставку газу на завод закінчився 31 грудня 2016 року.

6 березня 2017 року Одеський припортовий завод, робота якого була припинена в кінці 2016 року, відновив виробництво товарного карбаміду і аміаку, проте 10 липня керівництвом ОПЗ було прийнято рішення зупинити виробництво.

Згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна була прийняти всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року.

При цьому заступник голови Фонду держмайна України Юрій Нікітін в кінці липня цього року зазначив, що приватизація Одеського припортового заводу в кращому випадку можлива в кінці 2017 року.

Уряд України відклав масштабну приватизацію до прийняття Верховною Радою нового закону про приватизацію, розгляд якого може відбутися у вересні.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з виробництва азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.