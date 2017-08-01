В Україні провели випробування зенітно-гарматного комплексу "Шилка" (фото, відео)

Приймально-здавальні випробування зенітно-гарматного комплексу ЗСУ-23-4 "Шилка" перед передачею замовнику проходили на спеціальному полігоні у Харківський області у присутності представників ЗСУ. Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Під час тестування була повністю перевірена робота всіх систем бойової машини, включаючи ведення вогню із 23-мм зчетвереної автоматичної гармати, загальна скорострільність якої складає 3400 пострілів за хвилину.

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Первинне призначення "Шилки" – захист від ворожих літаків та вертольотів, але в умовах гібридної війни на Донбасі українські бійці знайшли нове застосування цій бойовій машині. Вона - ефективний засіб ураження наземних цілей: її скорострільність, швидкість та маневреність дозволяє придушувати вогневі позиції противника.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в Україні провели успішні приймально-здавальні випробування чергової партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею до Збройних Сил України.