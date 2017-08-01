Україна з початку року збільшила видобуток газу на 3%

Україна в січні-липні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток природного газу на 2,7% – до 12 мільярдів кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

"Видобуток газу збільшився на 2,7% і перевищила позначку 12 мільярдів кубометрів за звітний період", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% – до 19,8 мільярда кубометрів.