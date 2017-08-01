Україна з початку року скоротила виробництво сталі на 18%

В Україні за січень-липень, за оперативними даними, виробництво сталі зменшилося на 18% порівняно з січнем-липнем 2016 року - до 11,9 мільйона тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося на 19% - до 10,2 мільйона тонн, виплавка чавуну скоротилася на 22% – до 10,96 мільйона тонн.

Обсяг виробництва коксу скоротився на 21% - до 5,95 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 році виробництво сталі зросло на 6% порівняно з 2015 року - до 24,2 мільйона тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилася на 6% - до 21,41 мільйона тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 мільйона тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 рік зріс на 10% - до 12,73 мільйона тонн.