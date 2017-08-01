Одне з найбільших в Україні хімпідприємств скоротило прибуток майже в 4 рази

Одне з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі ват "Сумихімпром", в січні-червні 2017 року скоротило чистий прибуток в 3,8 рази - до 7,4 мільйона гривень з 28,4 мільйона гривень в аналогічному періоді 2016 року.

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Про це йдеться в звіті підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, складеним за національними стандартами, чистий дохід підприємства від реалізації продукції в січні-червні 2017 року знизився до 936,7 мільйона гривень з 1 мільярда гривень січні-червні 2016 року.

Валовий прибуток за звітний період поточного року знизилася в порівнянні з першим півріччям 2016 року до 120,2 мільйона гривень з 124,1 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Сумихімпром" в січні-червні 2016 року збільшило чистий прибуток на 64,2% - до 28,4 мільйона гривень з 17,3 мільйона гривень в аналогічному періоді 2015 року.

"Сумихімпром" – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.