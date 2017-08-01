Голова Житомирської ОДА виступає за розвиток каменеобробної галузі

Сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич наголосив на необхідності розвитвати каменеобробну галузь регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, це Гундич зробив під час робочої поїздки в Андрушівський район. Серед іншого, він оглянув приватне підприємство “ Гринишин”, яке займається каменеобробкою і де трудиться 80 робітників. Працюючі тут отримують щомісяця від 5 тисяч до 12 тисяч гривень зарплати. Так, зокрема, на цьому підприємстві застосовують рідкісний 5-D принтер, який виготовляє продукцію за допомогою спеціальних матеріалів і комп’ютерної техніки.

«Як бачимо на прикладі цього підприємства, каменеобробка за допомогою надсучасного інноваційного обладнання відкриває великі можливості для бізнесу. Житомирщина багата на сировину. А з сучасним обладнанням вироби із каменю є особливо цікавими для іноземного споживача. Підтвердження тому – значний експорт продукції цього підприємства до інших держав», – сказав Гундич.

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Детальніше про роботу підприємства розповів журналістам його керівник Євгеній Гринишин. «Ми відправляємо продукцію до Польщі, Австріі та ряду інших країн. Як бачите, це- ультрасучасне виробництво. Так, для прикладу скажу, що минулогріч нами було вироблено та відправлено замовнику басейн для Сан-Тропе (Франція), а в Італію - підставки під пам’ятники. Загалом, нашу продукцію можна знайти під торговою маркою G-Stone», – додав він.

Гринишин підкреслив, що на цьому підприємстві також виготовляють ексклюзивні каміни, фонтани, садово-паркову архітектуру, пам'ятники, церковні вироби та інше.

Нагадаємо, Житомирська область є багатою на корисні копалини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Андрушівці голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич представив нового керівника Андрушівської райдержадміністрації Катерину Курсон. Він також відвідав місцеве підприємства «Імпак» .

ПП “ Гринишин” ( Житомирська область, Андрушівський район, місто Андрушівка) спеціалізується на виготовленні виробів з каменю.