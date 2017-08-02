Samsung вперше випередила Apple за квартальним прибутком

Чистий прибуток компанії Apple за підсумками третього кварталу 2017 року, що завершився 30 червня поточного року, склав $8,72 млрд. Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Apple за підсумками кварталу зафіксувала зростання продажів смартфонів iPhone. Продажі склали близько 41 млн одиниць, що приблизно на 1,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Виручка Apple за минулий квартал зросла до $45,41 млрд, що перевершило прогнози експертів.

Чистий прибуток за вказаний період зафіксовано на рівні $8,72 млрд, або $1,67 за акцію

Таким чином, показник прибутку компанії став на $1,18 млрд менше, ніж аналогічний показник Samsung, зазначає видання Republic.

Про те, що прибуток Samsung вперше перевищить прибуток Apple, раніше заявляли аналітики CNBC. Вони прогнозували операційний прибуток Apple за порівнянний період на рівні $10,49 млрд при виручці $44,9 млрд.

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27 липня Samsung відзвітувала про рекордний прибуток за другий квартал 2017 року. Чистий прибуток компанії склала 10,8 трлн вон ($9,7 млрд) при виручці в 61 трлн вон ($54,6 млрд). Порівняно з 2016 роком чистий прибуток Samsung зріс на 89%.

Високий дохід південнокорейський виробник пояснив успішної продажем чіпів пам'яті DRAM і NAND, які використовують для зберігання і обробки даних на серверах і мобільних пристроях. Крім того, Samsung відзначила зацікавленість покупців у SSD для серверів і «стійкі» продажі нових смартфонів Galaxy S8 і S8+.