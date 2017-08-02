Голова Житомирської ОДА Гундич наголошує, що українські підприємства повинні переорієнтовуватися на європейські ринки

Українські підприємства повинні переорієнтовуватися на європейські ринки, наголошує голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич. Як передає кореспондент УНІАН, про це Гундич повідомив сьогодні під час робочої поїздки у Малинський район.

Серед іншого, він оглянув Малинський каменедробильний завод та величезний кар'єр цього підприємства.

«Сьогодні ми знаходимося на підприємстві, що входить у групу компаній «Юнігран» і є бюджетоутворюючим на Малинщини. Тут ми бачимо приклад успішного господарювання, оскільки одним з основних завдань цієї компанії завжди був і залишається розвиток нерудного ринку України, а також просування продукції українських кар'єрів за кордон, зокрема в Польщу, Литву, Білорусь, тощо. Компанія успішно заявила про себе ще у 1997-му році початком продажів на українському ринку і вже у 1998-му «Юнігран» вийшла на міжнародний ринок», - розповів журналістам Гундич після того, як вони разом з керівниками підприємства спустилися у глибокий кар'єр та оглянули видобувне виробництво з ультрасучасною технікою.

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Відповідаючи на запитання журналістів відносно того, що втрата ринків збуту у Російській Федерації негативно позначилася на видобувній галузі як Житомирщини, так і держави загалом, голова облдержадміністрації зазначив, що цю ситуацію слід використати для того, аби українські підприємства переорієнтовувалися на європейські ринки. Він також схвально відгукнувся про роботу компанії «Юнігран», де наразі працює 659 осіб із середньою зарплатою у 10 тис. грн щомісячно.

Як повідомляв УНІАН, «Юнігран» заснована 30 грудня 1996 року.

За даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, група компаній «Юнігран» на території Малинського району об'єднує ТОВ «Юнігран», ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПАТ «Пинязевицький кар'єр», ТОВ «Юнігран-сервіс».