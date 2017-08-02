Заступник міністра економіки виступив за продовження проведення приватизації

«Необхідно робити приватизацію як найшвидше. Те, що ми говоримо про приватизацію, як про процес, а не про доконаний факт, це ганьба», - сказав він в коментарі журналістам.

«Наші держактиви падають в ціні. Приклад цього – Одеський припортовий завод, за який давали мільярди, потім мільйони, тепер взагалі незрозуміло, як він буде працювати. За останні півроку 300 держкомпаній офіційно припинили свою діяльність – вони її вже не ведуть, не здають звітність. Якщо почекаємо ще років п'ять, то не залишиться взагалі держкомпаній, за рідкісним винятком», - обґрунтував свою позицію чиновник, відповідальний у МЕРТ за реформу публічних закупівель (проект ProZorro).

На думку Нефьодова приватизація необхідна насамперед самим підприємствам, які знайдуть ефективних власників.

«Доходи держбюджету важливі, ми ж не хочемо просто роздавати державне майно безкоштовно. Але набагато важливіше – залучення інвестицій. Більшість держкомпаній – це старіючі виробничі майданчики. І ми не хочемо скинути їх і забути, а залучити туди нормального власника, який буде інвестувати, створювати робочі місця, платити податки», - підкреслив він.

Як раніше повідомлялося, Фонд держмайна України виставив на приватизаційний конкурс по 25% акцій ПАТ «Одесаобленерго» (початкова ціна 631 млн грн), ПАТ «Донецькобленерго» (143 млн грн), ПАТ «Донбасенерго» (669 млн грн), ПАТ «Сумиобленерго» (370 млн грн), ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (728 млн грн), ПАТ «ДТЕК Західенерго» (347 млн грн), ПАТ «Київенерго» (759 млн грн).