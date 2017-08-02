Порошенко продовжив дію підвищеного мита на вивіз металобрухту

Президент України Петро Порошенко підписав закон №6382 щодо пролонгації ще на рік дії підвищеного експортного мита на брухт чорного металу, ухвалений Верховною Радою 13 липня 2017 року з урахуванням пропозицій глави держави.

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Відповідна інформація міститься у картці законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що закон "Про внесення зміни до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку", повернуто з підписом від президента 1 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада підтримала пропозицію глави держави до урядового законопроекту і продовжила на рік дію підвищеного експортного мита на брухт чорного металу, замість двох років, як це пропонувалося урядом.

За ухвалення законопроекту №6382 проголосували 247 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Нагадаємо, у липні 2016 року Рада ухвалила з поправками президента закон, що передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

Українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійній галузі.