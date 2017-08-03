Siemens озвучив збитки через скандал довкола турбін концерну в Криму

Через скандал з поставками турбін до окупованого Криму німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки у Росії. Про це заявив глава Siemens Джо Кезер, передає Reuters.

Він зазначив, що концерн вже вжив заходів для скорочення збитків, однак не відкидаються й нові.

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Як повідомляв УНІАН, посли країн Євросоюзу 26 липня погодилися розширити санкційний список проти Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, які Москва, всупереч контрактами, завезла з Росії в окупований Крим.

Берлін прагне додати ще чотири юридичні та фізичні особи з Росії в перелік тих осіб, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС. Цей пакет обмежень, який зараз містить 150 осіб і 37 компаній, поки діє до 15 вересня.

Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактами, завезла з Росії в Крим турбіни компанії Siemens, призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.

У Росії заявили, що електростанції, для яких завезли турбіни, все одно запустять, як і заплановано, в 2018 році.