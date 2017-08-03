В Україні аукціони з продажу деревини переводять в електронний формат

Державне агентство лісових ресурсів прийняло рішення про перехід на проведення аукціонів з продажу деревини в електронний формат, повідомила прес-служба Держлісагентства з посиланням на заступника голови відомства Володимира Бондаря.

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«Можна по-різному ставитися до електронних торгів з продажу деревини. Існують як позитивні, так і негативні відгуки. Однак ми повинні рухатися в напрямку розвитку та осучаснення процесу продажу деревини на аукціонах. Електронний формат робить цей процес прозорим, відкритим, зменшує різного виду корупційні ризики і можливі домовленості», - цитує прес-служба Бондаря.

У повідомленні наголошується, що з метою забезпечення виробничих потреб деревообробної галузі держави в деревній сировині аукціони з продажу необробленої деревини, заготовленої в IV кварталі 2017 року, відбудуться в електронному форматі.

Листом Держлісагентства в галузі управління лісового та мисливського господарства доведений відповідний графік. Також доручено забезпечити своєчасне формування лотів, подання оголошень про час і місце проведення аукціонів та реалізацію інших підготовчих завдань.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 11 травня 2016 року підтримав пропозицію Міністерства екології та природних ресурсів тимчасово припинити рубки в лісах до перегляду регуляторних актів.

Дерегуляційний офіс запропонував Мінекології проводити всі санітарні рубки виключно під контролем екологічної інспекції, заборонити суцільні санітарні рубки в горах, заповідниках і національних парках, а також зобов'язати лісгоспам продавати деревину, отриману в результаті санітарних вирубок, на аукціоні, а не за прямими договорами.