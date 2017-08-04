Залаштунки броварні. ТСН.ua показав, як вариться пиво, а також розповів секрети пивоварів

Всі звикли купувати пиво в магазині, пити його в пабах, куштувати, відпочиваючи на природі, переглядаючи фільм тощо. Журналісти вирішили піти далі й побачити, що відбувається до того, як пиво потрапляє на полиці магазинів.

Якщо коротко, стадій приготування пива не так уже й багато, але в середньому для його приготування потрібно щонайменше 17 діб. Протягом цього часу із сировиною відбувається низка метаморфоз, після яких всі можуть насолоджуватися такою кількістю різновидів пива.

"Не можемо сказати, що не заздрили працівникам броварні, та згодом з'ясувалося, що за час роботи вони настільки звикли, що навіть не відчувають цих шалених ароматних фокстротів, якими нам було так приємно дихати", — зазначають журналісти, що працювали над проектом.

Тепер всі можуть подивитися, як готується пиво, починаючи від етапу відбирання солоду і закінчуючи відправкою напою мільйонів до магазинів.

Найцікавіший етап, який зачаровує, це, звичайно, лінія розливу. Можна годинами дивитися, як магічним чином всі машини синхронізуються й роблять свою справу.

Окрім того, журналісти ТСН.ua стали першими, кого пустили до лабораторії на виробництві. І тепер можна детально роздивитися, як відбувається контроль якості пива перед тим, як воно потрапить до торговельних мереж.

Дивіться відео всіх етапів виробництва пива та читайте секрети броварів у спецпроекті "Залаштунки броварні. Як вариться пиво" на сайті ТСН.ua.